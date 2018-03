राज्यसभा चुनाव: बीएसपी के विधायक ने की क्रॉस वोटिंग, अब और भी दिलचस्प हुआ खेल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज मतदान के दौरान बीएसपी विधायक अनिल सिंह की तरफ से क्रॉस वोटिंग के बाद बीएसपी प्रत्याशी के जीतने की राह मुश्किल लग रही है. इसके अलावा कल कोर्ट ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी के एक-एक विधायक के वोट देने पर रोक लगा दिया.

राज्यसभा चुनाव का मतदान विधानभवन के तिलक हाल में सुबह नौ बजे शुरू हुआ. आज ही परिणाम भी घोषित होंगे. सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिये पूरी जुगत लगा रहे हैं. इस दौरान बीएसपी विधायक अनिल सिंह ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी को वोट दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्तरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘अन्तरात्मा की पुकार पर हम महाराज जी (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) के साथ चले गये.’’

