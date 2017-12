तीन तलाक देने वालों पर दर्ज हो बलात्कार का मुकदमा: शिया वक्फ बोर्ड

लखनऊ: अपने बयानों के लिये अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने तीन तलाक देने वालों के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने की वकालत की है. रिजवी ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि रिश्तेदारों और दोस्तों को दावत देकर ब्याही गयी औरत को अकेले में तीन तलाक के जरिए अंधकारमय भविष्य में धकेलना ‘साजिशन किया हुआ बलात्कार’ है. लिहाज़ा एक बार में तीन तलाक देने वालों के विरूद्ध धारा 376 (बलात्कार) के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

There should be a 10 year punishment for those who give instant #TripleTalaq: Wasim Rizvi, Shia Waqf Board (file pic) pic.twitter.com/GqGH26APLu