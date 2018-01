लालू की सजा पर सुशील मोदी बोले- कोर्ट में सही साबित हुए हमारे लगाए आरोप

नई दिल्ली: लालू प्रसाद यादव को बहुचर्चित चारे घोटाले के देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सज़ा हुई है. इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जगदीश शर्मा को 7 साल की सज़ा हुई है. अब जमानत के लिए उपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. इस फ़ैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हाईकोर्ट जाएंगे.

लालू यादव को सजा मिलने पर उनके बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा, ''हम लोग जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे. हमें न्यायलय में पूरा भरोसा है.''

वहीं लालू प्रसाद यादव के पूर्व सहयोगी और सासंद पप्पू यादव ने कहा, ''अभी लालू के पास कई रास्ते हैं. वह पहले भी हाईकोर्ट से जमानत पा चुके हैं.''

बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी लालू की सजा पर प्रतिक्रिया दी है. सुशील मोदी ने ट्विट करते हुए लिखा है, ''सजा तो सजा होती है, फिर चाहे वो 3.5 साल की हो या फिर 7 साल की. हमारी तरफ से लालू पर लगाए गए आरोप कोर्ट में साबित हो गए है.''

Conviction is conviction.Either 3.5 yrs or 7 yrs .Our charges against Lalu has been vindicated by Court.