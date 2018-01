Republic Day 2018 LIVE: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ध्वजारोहण किया, राजपथ पर परेड शुरू

नई दिल्ली: देश आज 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर राजपथ पर देश की सैन्य ताकत के साथ-साथ देश की संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिलेगी. इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 10 आसियान देशों के राष्ट्रध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं. आसियान देशों में थाइलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई शामिल हैं. ऐसे में राजपथ पर होनी वाली परेड को भी खास बनाया गया है.

हिमाद्रि तुंग श्रृंग से

प्रबुद्ध शुद्ध भारती... #Himveers of #ITBP with #NationalFlag somewhere in the #Himalayas in minus 30 degrees at 18K ft #RepublicDay2018#RepublicDayParade2018 pic.twitter.com/y6fQGYIqQz