गरुड़ कमांडो को मरणोपरांत अशोक चक्र, राजपथ पर मां-पत्नी को देख राष्ट्रपति की नम हुईं आखें

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जब भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला को मरणोपरांत शांतिकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जा रहा था तो उस वक़्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आंखें नम हो गईं. राजपथ पर जब कोविंद ने ज्योति प्रकाश के परिजनों को अशोक चक्र भेंट की तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए और वो भरी महफिल में रुमाल से अपनी आंखें पोछते दिखे.

गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला को मरणोपरांत के सम्मान कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशनल चीफ ज़की उर रहमान लखवी के भतीजे सहित दो आतंकियों को ढेर करने के लिए दिया गया है. गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति, कमांडो निराला की पत्नी और मां को इस मेडल से नवाजा.



#AshokaChakra awarded to Late Air Force Commando JP Nirala, who lost his life in Bandipora encounter. President Kovind presents award to JP Nirala's mother and wife. #RepublicDay pic.twitter.com/S6E7pJysdP