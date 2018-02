मोहन भागवत के बयान पर मचा बवाल, विपक्ष ने बताया सेना का अपमान

नई दिल्ली: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सेना को लेकर दिए बयान पर बवाल मच गया है. आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि संघ एक सैनिक संगठन नहीं है लेकिन जरूरत पड़े तो स्वंयसेवक सेना से पहले तैयार हो जाएंगे. विपक्ष ने इसे सेना के अपमान से जोड़ दिया.

भागवत के बयान पर आरएसएस की सफाई

मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने सफाई दी है. आरएसएस का कहना है कि बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा, "भागवत जी ने कहा अगर स्थिति उत्पन्न हुई, अगर संविधान ने इजाजत दी, सेना को समाज को तैयार करने में 6 महीने लगेंगे. आरएसएस के स्वयंसेवक को तीन महीने लगेंगे क्योंकि स्वयंसेवक नियमित अभ्यास करते हैं. सेना और स्वयंसेवक की तुलना की कोई प्रश्न नहीं है. तुलना समाज और स्वयंसेवक के बीच हुई है.''

अमित शाह का टिप्पणी से इनकार

त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोहन भागवत के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया. अमित शाह ने कहा, ''मैंने इसे सिर्फ एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए देखा है. भागवत जी क्या बोले मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है.''

भागवत को शर्म आनी चाहिए- राहुल गांधी

राहुल ने ट्वीट किया, ‘’'आरएसएस चीफ का यह बयान हर भारतीय का अपमान है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान देने वालों का असम्मान किया है. यह देश के झंडे का भी अपमान है, क्योंकि तिरंगे को सलाम करने वाले सैनिकों का अपमान किया गया है. भागवत को सेना और शहीदों का अपमान करने के लिए शर्म आनी चाहिए.’’ राहुल गांधी पहले ही आरएसएस की विचारधारा पर हमले करते रहे हैं.

