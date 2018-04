सलमान खान की जमानत पर आज सस्पेंस, सुनवाई कर रहे जज का हुआ तबादला

नई दिल्ली: काले हिरण केस में दोषी ठहराए जाने के बाद जोधपुर की जेल में बंद सलमान खान की मश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. दरअसल सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जज रविंद्र कुमार जोशी का ट्रांसफर हो गया है. शुक्रवार देर रात राजस्थान हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी लिस्ट के मुताबिक रविंद्र कुमार जोशी को राज्य के सिरोही जिले में सेशन्स जज बना कर भेजा गया है. बता दें कि जज रविंद्र कुमार जोशी की जगह अब नए डिस्ट्रिक्ट जज चन्द्र कुमार सोनगरा होंगे.

शुक्रवार को पूरी नहीं हो पाई थी जमानत याचिका पर सुनवाई

शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई लेकिन जमानत पर फैसला नहीं हो सका. अब शनिवार को जोधपुर सेशन्स कोर्ट सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई करेगा. कोर्ट ने शुक्रवार को सलमान के केस से जुड़ी सारी फाइले मंगाई हैं. केस से जुड़ी फाइल देखने के बाद ही शनिवार को कोर्ट का फैसला आएगा.

