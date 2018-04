हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा में खाई में गिरी स्कूल बस, 29 बच्चों समेत 32 की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख

स्कूली बस बजीर राम सिंह पठानिया मेमोरियल स्कूल की थी. बस नूरपुर के चेली गांव में 200 फुट गहरी खाई गिर गई. यह गांव चंबा और कांगड़ा जिलों की सीमा के नजदीक पड़ता है.

कैसे हुआ हादसा?

कांगड़ा के नूरपुर इलाके में कल शाम 4.30 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल की बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी. चेली गांव के पास संकरे रास्ते में एक बाइक वाले को साइड देते हुए बस बेकाबू हो गई और 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी.

पहले दिन स्कूल गए थे बच्चे, कटर से काट कर निकाले गए शव

ज्यादातर बच्चे दाखिले के बाद पहले ही दिन स्कूल गए थे और घरों को लौट रहे थे. एनडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव के लिए फौरन ही मौके पर भेजा. कटर से बस को काटकर लाशों को निकाला गया.

सीएम ने दिए जांच के आदेश

सीएम जयराम ठाकुर ने नुरपूर में हुए दर्दनाक बस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और इन परिवारों को सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया.

प्रधानमंत्री ने जताया दुख

पीएम मोदी ने कांगड़ा में बस हादसे पर दुख जताया है. पीएम ने ट्वीट करके कहा, ''हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बस हादसे में गई जानों से गहरा दुख हुआ. घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए मेरी प्रार्थना और सहानुभूति है.''

I am deeply anguished by the loss of lives due to a bus accident in Kangra, Himachal Pradesh. My prayers and solidarity with those who lost their near and dear ones in the accident: PM @narendramodi