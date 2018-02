पीएम मोदी के बजट पर सेंसेक्स ने पास किया अविश्वास प्रस्ताव: राहुल गांधी

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री पर नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि शेयर बाजार ने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया है. इससे पहले सेंसेक्स में 800 से ज्यादा अंक की गिरावट दर्ज की गयी. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘संसदीय भाषा में सेंसेक्स ने मोदी के बजट के खिलाफ 800 अंकों का जबरदस्त अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है.’’ उन्होंने साथ ही हैश टैग के चिह्न के साथ हिन्दी में लिखा, ‘‘बस एक और साल.’’

In Parliamentary language, the Sensex just placed a solid 800 point No Confidence Motion against Modi's budget. #BasEkAurSaal