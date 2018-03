82 साल की उम्र में कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का निधन, कांची मठ में दी गई महासमाधि

कांची: कांची मठ के 69वें प्रमुख शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का 82 साल की उम्र में बुधवार यानि 28 फरवरी को तमिलनाडु के कांचीपुरम में निधन हो गया. आज शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को मठ के अंदर ही महासमाधि दी गई. लंबे वक्त से खराब तबियत से जूझ रहे शंकराचार्य के सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

कई स्कूलों, आंख सहित अन्य अस्पतालों का संचालन करने वाले कांची कामकोटि पीठ की स्थापना पांचवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी.जयेंद्र सरस्वती इसके मौजूदा प्रमुख थे. जयेंद्र सरस्वती कांची कामकोटि पीठ के 69वें मठप्रमुख रहे. वे 1954 में शंकराचार्य बने थे. महज 19 साल की आयु में 22 मार्च 1954 को चंद्रशेखेन्द्रा सरस्वती स्वामीगल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था. जयेन्द्र सरस्वती के निधन के बाद अब कांची मठ में विजयेन्द्र सरस्वती को शंकराचार्य नियुक्त किया जाएगा. विजयेन्द्र सरस्वती कांची मठ के 70वें मठप्रमुख होंगे. कांची मठ दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है.

More than 1 lakh people have taken his darshan since yesterday. At 8 am,we will start the rituals.Obituary will be done at this place only, so public can see.He will be decorated & his body will be taken to the place he has to be kept: Sundareshan, Manager of Kanchi Sankara Mutt. pic.twitter.com/Wb5zP7NmTU