संसद और सरकार के हालात पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, कहा- सीट बेल्ट बांध लें, आगे कठिन समय है

नई दिल्ली: मोदी सरकार चार साल में सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा के मुहाने पर खड़ी है. विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है. एनडीए के पुराने साथियों के भी सुर बदल रहे हैं. आज हंगामे की वजह से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हो सका.

इस बीच संसद और सरकार के हालात पर 'बागी' सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर के जरिए बड़ा बयान दिया है. शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, "हम सीट बांधने का सुधाव देते हैं क्योंकि आगे अशांत समय है. हमने पहले ही बिना कामकाज वाले संसद सत्र का अनुमान लगाया था. संसद सत्र में हमारे लोगों के जाम की वजह से कठिन दिन हमारी ओर घूर रहे हैं.''

