शिमला के मशहूर कॉफी हाउस में पीएम मोदी ने उठाया कॉफी का लुत्फ

शिमला: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बगैर किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के शिमला के मशहूर 'इंडियन कॉफी हाऊस' में गए और वहां कॉफी का लुत्फ उठाया. हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए पीएम शहर में आए थे. उनका काफिला इंडियन कॉफी हाऊस के बाहर अचानक ही रूका.

सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए पीएम मोदी अपनी कार से बाहर निकले और बाहर जमा भारी भीड़ के बीच से निकलते हुए सीधे कॉफी हाऊस में चले गए. दरअसल, हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी मामलों का प्रभारी रहने के अपने आठ साल के कार्यकाल के दौरान मोदी के लिए इंडियन कॉफी हाऊस एक पसंदीदा स्थान रहा था. उन्होंने 27 अप्रैल को शिमला में एक रैली के दौरान इसका विशेष रूप से जिक्र किया था. इस बात को पीएम ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया.

In Shimla, relished coffee at the Indian Coffee House and reminisced old days. The coffee tastes as good as it did two decades ago, when I would frequent Himachal for party work. pic.twitter.com/XOYzlpLc43