सिंगापुर: राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि, मंत्रियों से की मुलाकात

सिंगापुर: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज सिंगापुर में आजाद हिंद फौज (आईएनए) के स्मारक पर गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा, उन्होंने विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन सहित वरिष्ठ मंत्रियों से बातचीत की. कांग्रेस अध्यक्ष सिंगापुर के दौरे पर हैं. वह प्रधानमंत्री ली शीन लूंग से भी मुलाकात करेंगे.

Earlier today, I paid tribute to Netaji Subhash Chandra Bose at the INA memorial in Singapore.

कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सिंगापुर में ऐतिहासिक आईएनए स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी.’’ पार्टी ने बताया कि राहुल गांधी ने सांसद लिम वी कियाक, वरिष्ठ राज्य मंत्री जानिल पुतुचेरी, समाज और परिवार कल्याण मंत्री डेसमंड ली, सांसद जोन परेरा, सांसद विक्रम नायर और विदेश मंत्री बालकृष्णन से मुलाकात की. कांग्रेस अध्यक्ष ने आज भारतीय उद्यमियों को संबोधित करने के साथ सिंगापुर की यात्रा शुरू की. वह मलेशिया की भी यात्रा करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से भेंट करेंगे.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘ अगले तीन दिनों में मैं सिंगापुर और मलेशिया में भारतीय समुदाय, कारोबारी नेताओं और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करने के प्रति आशान्वित हूं. ’’ उन्होंने प्रसिद्ध ली कुआन यी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को भी संबोधित किया.

Over the next three days, I look forward to meeting the Indian community, business leaders and members of the Indian Overseas Congress in Singapore and Malaysia.