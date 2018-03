स्मृति का सिब्बल पर लैंड स्कैम का आरोप, कांग्रेस नेता बोले- पीएम से पूछिए कि मेहुल भाई को कैसे जानते हैं

नई दिल्लीः केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मनी लान्ड्रि्ंग के एक आरोपी की कंपनी खरीद कर सिब्बल ने करोड़ों की जमीन बेहद सस्ते में ले ली. इसके लिए 89 करोड़ की जमीन एक लाख में ले ली गई.

स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सीबीआई में जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही थी उसी व्यक्ति से कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी ने ग्रैंड कॉस्टिलो नाम की कंपनी खरीद ली. मनी लॉन्ड्रिंग के इस आरोपी के खिलाफा यूपीए की ही सरकार ने जांच के आदेश दिए थे और अब इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या उन्हें इस सब की जानकारी नहीं थी और यदि थी तो उन्होंने स्वीकार कैसे किया.

