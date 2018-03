डेटा लीक विवाद पर बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने, 'बिग बॉस' के बाद अब 'छोटा भीम' की हुई एंट्री

नई दिल्ली: कांग्रेस और बीजेपी के बीच डाटा साझा करने के मुद्दे पर वाकयुद्ध जारी रहने के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिग बॉस करार दिया जो भारतीयों की जासूसी करवाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘मोदी का नमो एप गोपनीय रूप से आडियो, वीडियो, आपके दोस्तों और परिवार के संपर्क रिकॉर्ड कर रहा है और जीपीएस के जरिये आपके पते-ठिकाने को जान रहा है. वह बिग बॉस हैं जो भारतीयों की जासूसी करना चाहता हैं.’’

अब इसपर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है. स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, ‘‘ये क्या राहुल गांधी जी, लगता है कि आप जो कहते हैं उसके विपरीत आपकी टीम काम करती है. नमो एप को डिलीट करने के बजाए उन्होंने कांग्रेस एप को डिलीट कर दिया है.’’

Ye kya @RahulGandhi ji it seems your team is doing the opposite of what you asked for. Instead of #DeleteNaMoApp, they have deleted the Congress App itself ???? pic.twitter.com/NrbMxz57gs