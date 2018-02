सोनम ने कांग्रेस को किया ट्विटर पर फॉलो, पार्टी के थैंक्स कहने पर दोनों हुए ट्रोल

नई दिल्ली: ट्रोलिंग के गढ़ सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की तब चांदी हो गई जब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर को शुक्रिया कहा. सोनम कपूर ने जब ट्विटर पर कांग्रेस को फॉलो किया तब बदले में पार्टी ने अपने हैंडल से फॉलो किए जाने के लिए अदाकारा का शुक्रिया किया और लिखा, "फॉलो करने के लिए शुक्रिया सोनम कपूर. आप खूबसूरत और प्रेरणादायक हैं. हमें आपकी फिल्म वीरे दी वेडिंग का इंतजार है."

Thank you for the follow @sonamakapoor. You are beautiful and inspiring!

Can’t wait for #VeereDiWedding