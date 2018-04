नीति आयोग के सीईओ का बड़ा बयान, कहा- बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों की वजह से पिछड़ा है भारत

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में प्रथम अब्दुल गफ्फार खान स्मारक व्याख्यान के दौरान कांत ने कहा, ‘‘बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के कारण भारत पिछड़ा बना हुआ है और खासकर सामाजिक संकेतकों पर. जहां व्यापार में आसानी के मामले में हमने तेजी से सुधार किया है वहीं मानव विकास सूचकांक में हम अब भी पिछड़े हैं. मानव विकास सूचकांक में हम अब भी 188 देशों में 133 वें पायदान पर हैं. ’’

Eastern part of India particularly states like Bihar, UP, Chattisgarh, MP & Rajasthan is keeping India backward especially on social indicators. While we've improved on ease of doing business, we've remained backward on human development index: Amitabh Kant, CEO, Niti Ayog #Delhi pic.twitter.com/PDKRcl2fAk