तमिलनाडु के जंगल में लगी आग में 20 छात्र फंसे, बचाव की कोशिशें जारी

चेन्नई: रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में लगी आग में फंसे हुए छात्रों को बचाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि कि तमिलनाडु के तेनी जिले में जंगल में लगी आग से छात्रों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना को नियुक्त किया जाएगा.

पहाड़ियों की सैर पर गए थे करीब 20 छात्र

आपको बता दें कि तेनी जिला स्थित कुरकानी की पहाड़ियों की सैर पर गए करीब 20 छात्र जंगल में लगी आग के कारण वहां फंसे हुए हैं. छात्रों के बचाव के लिए वहां दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं.

Just now I have spoken to District Collector. He communicated that 10-15 students have been rescued. They are coming down from the hill. Operation continues.: Defence Minister Nirmala Sitharaman's tweet on forest-fire in Tamil Nadu (file pic) pic.twitter.com/4ZlpOOFALe