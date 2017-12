स्वामी ने की पीएम से अपील, कहा-अहमदाबाद का नाम बदलकर 'कर्णावती' करें

नई दिल्ली: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात के शहर अहमदाबाद का नाम बदलकर 'कर्णावती' करने का मुद्दा उठाया है. इसके लिए स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी की है. गौरतलब है कि स्वामी पहले भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं.

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा- "मैं अहमदाबाद के लिए उसके मूल नाम 'कर्णावती' को बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं. मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा था. अब नमो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें इसका अंतिम रूप देना चाहिए."

I urge PM to restore original name Karnavati for Ahmedabad. As CM he had sent the proposal to PM MMS. Now Namo is PM so he must finalise it