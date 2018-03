नहीं रहे सूफी गायक प्यारे लाल वडाली, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

अमृतसर: पंजाबी सूफी संगीत की दुनिया में बेहद लोकप्रिय पहचान रखने वाले प्यारे लाल वडाली का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उनकी उम्र 75 साल थी. वे और उनके भाई वडाली ब्रदर्स के नाम से मशहूर थे. वडाली ने अपने बड़े भाई पूरन चंद वडाली के साथ मिलकर कई लोकप्रिय गाने गाए, जिसमें से 'तू माने या न माने' और तनु वेड्स मनु का 'रंगरेज मेरे' शामिल है.

प्यारे लाल वडाली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटें और तीन बेटियां हैं.

#Punjab: Family mourns the death of Pyarelal Wadali, one of the singers of legendary Sufi set Wadali Brothers, who passed away in Amritsar after cardiac arrest. His last rites will be performed in Guru Ki Wadali, Amritsar. pic.twitter.com/XPezbGGzp9