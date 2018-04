कठुआ रेप मामले में पीएम मोदी की चुप्पी पर सुप्रिया सुले ने उठाए सवाल

सुले ने ट्वीट किया, “सरकार एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बच्ची के रेप पर चुप रहती है, जो एक तरह से इस घृणित अपराध के दोषियों का बचाव करने जैसा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसपर चुप कैसे रह सकते हैं?’’

The Government on one hand says Beti Bachao Beti Padhao and on the other hand stays Mute on Asifa's Rape indirectly shielding the Culprits of the heinous act.Mere https://t.co/wXuN6X1UND can Hon.@NarendraModi Ji stay silent on this?#AsifaBano #JusticeforAsifa #BetiBachao