कल से सऊदी अरब के दौरे पर होंगी सुषमा स्वराज, जनाद्रिया महोत्सव का करेंगी उद्घाटन

नई दिल्ली: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल यानी मंगलवार से तीन दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब जा रही हैं. इस यात्रा के दौरान सुषमा स्वराज अल जनाद्रिया महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 6 से 8 फरवरी को सऊदी अरब की यात्रा पर होंगी इस दौरान सात फरवरी को सऊदी के अल जनाद्रिया महोत्सव का उद्घाटन करेंगी.

EAM @SushmaSwaraj will visit Saudi Arabia from 6-8 February to inaugurate the Janadriyah Festival of Saudi Arabia on 7 February. Remarks by MoS @Gen_VKSingh at a Joint Press Conference with Saudi Minister of National Guard on India’s participation is at https://t.co/Yukpy6XhQa pic.twitter.com/0I3QQ1WDgu