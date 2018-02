कश्मीर में पकड़े गए चार आतंकियों के सहयोगी को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने कश्मीर के बांदीपुरा में गिरफ्तार चार आतंकियों के सहयोगी को आज पकड़ लिया. महानिरीक्षक (यूपीएटीएस) असीम अरुण ने बताया कि आतंकी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध शेख़ अली अकबर को एटीएस टीम लखनऊ के लोहिया पथ क्षेत्र से पूछताछ के लिए लायी थी. पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अकबर गाजीपुर जिले में जमनिया थाने के कसेरा पोखरा का निवासी है.

Suspected terrorist Sheikh Ali Akbar, allegedly involved in terror activities in Kashmir, arrested by UP ATS from #Lucknow. pic.twitter.com/fYeIJCxMDT