अमिताभ कांत के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा- 10 साल से BJP का राज फिर बिहार कैसे पिछड़ा?

बीजेपी पर तेजस्वी का हमला

अमिताभ कांत के बयान पर तेजस्वी यादव हमलावर हो गए हैं. तेजस्वी ने सवाल उठाया है कि बिहार में तो नीतीश का राज है. बीजेपी सरकार में रही है तो बिहार पिछड़ा क्यों रह गया? तेजस्वी ने ट्वीट किया, ''बिहार और बिहारी बराबर टैक्स देते हैं. राष्ट्र निर्माण में बराबर हिस्सेदारी रखते हैं. एनडीए को बिहार ने 33 सांसद दिए हैं. सात केंद्रीय मंत्री बिहार से आते हैं. केंद्र और बिहार एक ही गठबंधन की सरकार है. फिर बाबू (अफसर) कहते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है जो कि 10 साल से बीजेपी शासित है.

Bihar & Bihari’s pay equal taxes, contribute equally or more in governance & Nation building. Bihar gave 33 MPs to NDA, 7 Union Ministers r frm Bihar, both State & Centre govts are of same party nd alliance But still these Babu’s says Bihar is backward.BJP ruling state for 10yrs https://t.co/Ii9pxjt4Xt