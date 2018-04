पठानकोट में दिखे तीन संदिग्ध, सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी

जानकारी के मुताबिक मुस्कीन अली नाम के एक युवक रात को किसी कार्यक्रम से अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था. इसी दौरान उसे रास्ते में आर्मी के वर्दी में दो लोग मिले जिन्होंने लिफ्ट मांगी. उसे आर्मी के लोग समझ कर गाड़ी में बैठा लिया.

Some men claiming to be a part of Army asked me for a lift. I let them in but soon realised they weren't army men. As we tried to escape they attacked us, during our tussle they fled with my car. We informed police about this at night (on Sunday) itself:Maskin Ali,Local,Pathankot pic.twitter.com/R6xEYbeWV9