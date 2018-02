आज है मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले छत्रपति शिवाजी की 388वीं जयंती, सभी कर रहे नमन

नई दिल्ली: आज देश भर में छत्रपति शिवाजी महराज की 388वीं जयंती मनाई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर देश भर के कई लोग शिवाजी को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं. मोदी ने अपने ट्विटर से एक वीडियो शेयर कर छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजली अर्पित की है. माना जाता है कि शिवाजी की मां ने शिवाजी देवी शिवाई के नाम पर उनका नाम रखा था. शिवाजी को महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजा जाता है.

I bow to Shivaji Maharaj on his Jayanti. Jai Shivaji! pic.twitter.com/C73OpDHT65