एयर इंडिया के बिकने का TMC ने किया विरोध, स्वामी ने घोटाला होने पर दी केस दर्ज कराने की धमकी

नई दिल्ली: सरकारी एयरलाइन्स एयर इंडिया के निजीकरण पर मोदी सरकार घिरती नज़र आ रही है. एयर इंडिया के निजीकरण के विरोध में विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने संसद परिसर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया. वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सौदे का विरोध करते हुए कहा कि अगर इसमें कोई घपला हुआ तो वो मामले में आपराधिक मुक़दमा दर्ज कराएंगे.

एयर इंडिया के 74 फीसदी हिस्से की बिक्री का मोदी सरकार के फैसले का खुलकर विरोध शुरू हो गया है. संसद परिसर में एयर इंडिया के निजीकरण के खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता आज प्रदर्शन करते नज़र आये. तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रीय एयरलाइन्स को देश का गौरव बताते हुए कहा है कि वो इसके शेयर प्राइवेट लोगों के हाथों में बेचे जाने का हर प्लेटफॉर्म पर विरोध करेगी.

इस विरोध के बीच सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि एयरलाइन्स से जुड़े संसदीय समिति ने एयर इंडिया के सौदे के मजूरी दे दी है. गौरतलब है कि इस संसदीय समिति के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन है. जब एबीपी न्यूज़ ने इस विरोधाभास पर डेरेक ओ ब्रायन का पक्ष जनाना चाता तब उन्होंने कहा, "एयर इंडिया के बेचने के बारे में हमने कोई सिफारिश नहीं की है. आप फैक्ट्स चेक करें. अभी कमेटी में इस बात पर चर्चा हो रही है और कोई फैसला नहीं हुआ है." उन्होंने कहा है कि वो पूरे तथ्यों के साथ इसपर प्रेस कॉन्फेंस करेंगे.

विरोधीयों के साथ सरकार के अपने भी एयर इंडिया को बेचे जाने के औचित्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर तंज़ कसते हुए कहा कि ये तो घर की चांदी बेचकर अनाज खरीदने जैसे है. स्वामी ने घोटाले की आशंका जताते हुए मुक़दमा दर्ज कराने तक की बात कही है. ऐसे में साफ है कि एयरइंडिया का निजीकरण की राह आसान नही होगी और चुनावी साल में एयरलाइन्स को बेचने का फैसला एक चुनावी मुद्दा भी बन सकता है.

The proposed sale of Air India is potentially another scam in the making. Selling family silver is not divestment. I am watching who is doing what and will, if I see culpability, file a private criminal law complaint.