अगरतला: त्रिपुरा में बीजेपी की एतिहासिक जीत के बाद एक के बाद एक हंगामे का मामला सामने आ रहा है. दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया में बीजेपी समर्थकों ने कम्युनिस्ट विचारक और रुसी क्रांति के नायक ब्लादमिर लेनिन की मूर्ति को बुल्डोजर से गिरा दिया गया. जिसपर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी के साथ-साथ राज्यपाल भी मूर्ति तोड़ने वालों के बचाव में आ गए हैं. राज्यपाल तथागत रॉय ने बीजेपी का बचाव करते हुए कहा है कि अगर एक सरकार ने गलती की है तो दूसरी सरकार सुधार सकती है.

राम माधव ने किया ट्वीट

बीजेपी के महासचिव राम माधव ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लोग लेनिन की मूर्ति गिराए जाने की चर्चा कर रहे हैं, रूस नहीं ये त्रिपुरा है, चलो पलटाई. राम माधव के ट्वीट से साफ है कि लेनिन की मूर्ति गिराने पर बीजेपी की मौन सहमति है. चुनाव में चलो पलटाई त्रिपुरा में बीजेपी का नारा है और उसी नारे तर्ज पर लेनिन की मूर्ति पलट दी गई.

Post Poll violence in Tripura against the Left is the truth which mocks the PM's claims that BJP believes in democratic norms! What is happening in Tripura is a wholesale effort to bully, intimidate and spread a feeling of fear and insecurity among Left cadres and supporters. pic.twitter.com/l1FFAqFhR1