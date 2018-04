त्रिपुरा: पत्रकार की हत्या के विरोध में अखबारों ने खाली छोड़ा संपादकीय कॉलम

नई दिल्ली: त्रिपुरा स्टेट राइफल के एक कांस्टेबल द्वारा कथित रुप से 48 वर्षीय एक पत्रकार सुदीप दत्ता भौमिक की हत्या के विरोध में आज राज्य के अधिकतर अखबारों ने संपादकीय कॉलम को खाली छोड़ दिया. वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

Majority of the newspapers in Tripura leave the space for editorials blank in protest against killing of journalist Sudip Datta Bhowmik. pic.twitter.com/K1Y8PpGUsg