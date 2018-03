CBSE पेपर लीक: ट्विटर पर लोगों ने निकाला गुस्सा, कांग्रेस बोली, यह तो 'लीकिंग सरकार' है

नई दिल्ली: पेपर लीक की खबरों के बीच सीबीएसई द्वारा 12 वीं कक्षा के अर्थशास्त्र एवं दसवीं कक्षा के गणित पेपर की दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद लोगों ने ट्विटर के जरिये अपनी झल्लाहट और गुस्से का इजहार किया. दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख अजय माकन ने ट्वीट कर कहा कि हालिया घटनाक्रम से उनके बेटे सहित लाखों छात्रों को निराशा हुई है.

उन्होंने ट्वीट किया, ''मेरे बेटे ओजस्वी ने आज आयोजित सीबीएसई की कक्षा दस के गणित के पेपर के लिए वास्तव में काफी पढ़ाई की थी. परीक्षा खत्म होने की उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं ठहर सकी. गणित का पर्चा लीक होने से वह काफी निराश है और यह #लीकिंग सरकार फिर से परीक्षा कराएगी. मुझे उसके और लाखों अन्य छात्रों के लिए बुरा लग रहा है.''

My son Aujaswi studied really hard for #CBSE Class X Board Math Exams held today



His joy of finishing Board Exams was short lived.



He is extremely dejected as the Math paper got leaked& this #LeakingGovt will hold the Exam again



I feel sorry for him as lakhs of other students!