किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दिल्ली में आज से दो दिवसीय बैठक, मोदी 20 फरवरी को होंगे शामिल

नई दिल्ली: किसानों की समस्याओं पर विचार करने और उनका समाधान निकालने की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है. इस सम्मेलन में खेती से जुड़े महत्व के विषयों और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के उपायों पर चर्चा की जायेगी.

'राष्ट्रीय सम्मेलन 2022' का आयोजन दिल्ली के पूसा परिसर में होगा और इसका आयोजन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सम्मेलन में 20 फरवरी को हिस्सा लेंगे. केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे.

