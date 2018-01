कमला मिल्स हादसा: रेस्टोरेंट के दो मैनेजर गिरफ्तार, मालिक अभी तक फरार

#FLASH: Two managers of '1-Above' pub arrested in connection with Kamala Mills Fire tragedy, confirms Mumbai Police. pic.twitter.com/neoFBYNkDK

मुंबई के कमाल मिल्स कंपाउंड में आग लगने की घटना को लेकर दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है. one above रेस्टोरेंट के दो मैनेज केविन बाबा और लिस्बन रोपर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक अभी तक फरार है. गुरुवार को मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड के रेस्टोरेंट में आग लगने से चौदह लोगों की जान चली गई थी.वहीं, ‘1 एबव’ पब में आग लगने की घटना के बाद पब के दो सह-मालिकों के खिलाफ भी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था. छत पर स्थित पब में जन्मदिन के जश्न के दौरान भीषण आग इमारत में फैल गयी थी, जिससे 14 लोगों की मौत हो गयी थी और 21 अन्य घायल हो गए थे.गुरुवार रात सवा बारह बजे जब यहां आग लगी तो लाइन से बने तीन रेस्टोरेंट में करीब 200 लोग मौजूद थे. सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जिंदगी और मौत की लड़ाई हुई होगी. मध्य मुंबई की बेहद मशहूर और पॉश इलाके कमला मिल्स में 1 ABOVE रेस्टोरेंट बना हुआ था. रोज की तरह खाना पीना मौज मस्ती चल रही थी. अचानक कुछ चिंगारियां आग की लपटों में बदल गईं.आग पास ही मौजूद मोजोज रेस्टोरेंट के लाउंज तक पहुंच गई. लपटों में लंदन टैक्सी बार भी घिर गया. सूचना मिलते ही बीएमसी अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम कमला मिल्स पहुंच गई. फौरन ही आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया. घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया.इस हादसे में 14 लोग बदनसीब रहे जिनकी जान चली गई, इनमें 11 महिलाएं थीं. मौत की वजह दम घुटना बताया जा रहा है क्योंकि वन एबव रेस्टोरेंट की इमारत के भीतर और टेरेस के बाहर बने लाउंज में भी धुआं चारों ओर फैल गया था. सुबह तक इमारत के शीशे तोड़कर धुएं को निकाला जाता रहा.आग की वजह शॉर्ट सर्किट बतायी जा रही है लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आग की घटना के वक्त एलपीजी सिलेंडरों के ब्लास्ट की आवाज भी सुनाई दे रही थी. वन एबव रेस्टोरेंट अब सवालों के घेरे में है. आरोप लग रहे हैं कि वन एबव रेस्टोरेंट के भीतर आग की घटना से निपटने के सही इंतजाम नहीं थे.रेस्टोरेंट के 3 मालिकों और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. तीनों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है. हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग वन एबव रेस्टोरेंट में मौजूद थे. सात महीने पहले वन एबव रेस्टोरेंट में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत की गई थी लेकिन अवैध निर्माण चलता रहा.