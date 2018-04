उन्नाव गैंगरेप केस LIVE: DGP ने कहा- गिरफ्तारी पर फैसला CBI करेगी, प्रमुख सचिव बोले- पहले बयान में विधायक का नाम नहीं

बुधवार देर रात को यूपी सरकार ने उन्नाव गैंगरेप और पीड़िता के पिता की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था. वहीं इससे ठीक पहले बीजेपी विधायक लखनऊ के एसएसपी ऑफिस पहुंचे. अटकलें लगाई जा रही थी की वह सरेंडर कर सकते हैं. लेकिन विधायक सेंगर ने कुछ देर बाद मीडिया के सामने आकर जो कुछ भी कहा वह चौंकाने वाला था.

जब कुलदीप सेंगर से एसएसपी दफ्तर आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो मीडिया से मिलने आया था. उन्होंने कहा, ''मैं यहां मीडिया के समक्ष आया हूं. मैं भगोडा नहीं हूं. मैं यहां राजधानी लखनऊ में हूं. बताइये क्या करूं.''

10:15 AM- इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई है. अब सीबीआई अपनी जांच और विवेचना के बाद तय करेगी कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो या नहीं- ओपी सिंह, डीजीपी

10:10 AM- पीड़ता के पिता के इलाज में लापरवाही बरती गई, डॉक्टरों ने लापरवाही बरती- अरविंद कुमार,

10:08 AM- दोनों पक्षों के बयान लिए गए. लड़की के 164 के तहत दिए गए बयान में विधायक का नाम नहीं था- अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव (गृह)

9:20 AM- गैंगरेप पीड़िता के चाचा ने एफआईआर दर्ज होने पर कहा, ''हां मुझे खुशी है, यह बहुत पहले हो जाना था. अगर यह होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता. देखते हैं विधायक की गिरफ्तारी होती है या नहीं.''

Yes we are happy that finally an FIR has been registered against #KuldeepSinghSengar , had this been done much earlier, my brother(victim's father) would be alive today. Still, lets see if he will be arrested or not: Uncle of victim #UnnaoCase pic.twitter.com/mCFiBpAdUO