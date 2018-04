उन्नाव गैंगरेप: आरोपी बीजेपी विधायक सेंगर बोले- 'नाम आने से कोई इस्तीफा देता है क्या'

क्या कर रही है योगी सरकार?

ये मामला यूपी के उन्नाव का है. जहां की एक लड़की ने बांगरमऊ से बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया है. घटना पिछले साल जून की है. न्याय की मांग को लेकर आरोप लगाने वाली लड़की ने कल सीएम योगी के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की और कल रात लड़की के पिता की जेल में संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई.

#WATCH Kuldeep Singh Sengar, BJP MLA from Unnao against whom a woman leveled rape allegations,rules out resignation. Says 'Naam kisi ka aane se koi isteefa de deta hai?' pic.twitter.com/G3ZttjIE4g