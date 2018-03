LIVE उपचुनाव रिजल्ट 2018: फूलपुर सीट पर एसपी आगे, गोरखपुर-अररिया में बीजेपी को बढ़त

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की दो और बिहार की एक लोकसभा और दो विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. शुरुआती रुझानों में गोरुखपुर सीट पर बीजेपी जबकि फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है. बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी शुरुआती रुझान में आगे रहने के बाद पिछड़ चुकी है. बीजेपी के प्रदीप सिंह ने 4200 से अधिक वोटों से बढ़त बना ली है. बिहार की जहानाबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी और भभुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है.

भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर से कौशलेंद्र सिंह पटेल और गोरखपुर से उपेंद्र दत्त शुक्ला को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रवीण निषाद को गोरखपुर से और नागेंद्र सिंह पटेल को फूलपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। जबकि कांग्रेस ने सुरीथा करीम को गोरखपुर से और मनीष मिश्रा को फूलपुर से प्रत्याशी बनाया है।

अररिया से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह ने एबीपी न्यूज़ से कहा- NDA के पक्ष में है जनता.गोरखपुर में बीजेपी 2066 वोटों से आगे, फूलपुर में 3607 वोटों से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आगे.फूलपुर में पिछड़ने के बाद बोले उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य- कम वोटिंग का असर पड़ा.बिहार की अररिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह 4203 वोटों से आगे, आरजेडी पिछड़ी.फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने अंतर कम होने के बाद एक बार फिर अपनी बढ़त बढ़ाई, 3371 वोटों से आगे निकली सपा.बिहार कीभभुआ सीट पर बीजेपी 2225 वोट से आगे, जहानाबाद सीट पर आरजेडी पहले राउंड में 347 वोट से आगे.फूलपूर में तीसरे राउंड में समाजवादी पार्टी को 7600 वोट मिले जबकि बीजेपी को 6163.गोरखपुर में विधानसभा वार काउंटिंग सेंटर बनाये गए हैं. पिपराइच विधानसभा सीट पर बीजेपी 65 वोटों से पीछे चल रही है. वहीं गोरखपुर ग्रामीण सीट पर 1385 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ल सपा के प्रवीण निषाद से आगे हैं.फूलपुर के विधानसभा क्षेत्र में सपा के नागेंद्र पटेल को अब तक 3472 वोट मिले, बीजेपी के कौशलेंद्र पटेल को 2073 वोट.

9:10 AM: गोरखपुर सीट पर बीजेपी 3200 से अधिक वोटों से आगे, एसपी ने ईवीएम पर उठाए सवाल.

9:05: AM: फूलपुर सीट पर एसपी तो गोरखपुर सीट पर बीजेपी को बढ़त.

9:00 AM: बिहार उपचुनाव में जेडीयू को निराशा, जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा- सहानुभूति फैक्टर काम कर रहा है.

8:20 AM: यूपी-बिहार उपचुनाव का पहला रुझान, फूलपुर-गोरखपुर सीट पर बीजेपी आगे, अररिया में RJD को बढ़त.

8:15 AM: फूलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष मिश्रा ने कहा- जीत निश्चित होगी, सीट पर परिवर्तन होगा.

8:10 AM: अररिया से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह ने एबीपी न्यूज़ ने बात करते हुए कहा, बीजेपी और नीतीश-मोदी के विकास एजेंडे की जीत होगी.

8:00 AM: उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू.

7:35 AM: बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर 8 बजे से शुरु होगी मतों की गिनती, तैयारी जारी.

#Bihar : Counting for #Araria Lok Sabha by-poll to begin at 8 am, visuals of preparation from a counting centre. pic.twitter.com/eTNrqM2RN7

7:00 AM: बिहार-यूपी उपचुनाव के नतीजे आज, गोरखपुर में मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त.

Counting for Gorakhpur by-polls to start at 8 am today; security deployed at Gorakhpur university where counting will be held pic.twitter.com/dpcGXELpDd