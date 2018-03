यूपी, बिहार उपचुनाव नतीजों पर ममता बनर्जी ने कहा- हो चुकी है अंत की शुरुआत

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनावों के नतीजे आने के तुरन्त बाद आज ट्वीट कर कहा कि अंत की शुरुआत हो चुकी है. उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को ट्विटर पर बधाई दी.

Great victory. Congratulations to Mayawati Ji and @yadavakhilesh Ji for #UPByPolls The beginning of the end has started