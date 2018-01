कल अपनी कुर्सी संभाल सकते हैं यूपी के नए डीजीपी ओमप्रकाश सिंह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नये पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कल अपनी कुर्सी संभाल सकते हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के महानिदेशक ओमप्रकाश सिंह पद से पदमुक्त हो गये है. इसके बाद संभवत: कल मंगलवार को वह प्रदेश के अगले डीजीपी का पदभार संभालेंगे.

OP Singh to assume office as the DGP of #UttarPradesh tomorrow after he was relieved from his post of DG CISF today following an approval by Department of Personnel & Training, to UP govt's proposal. (file pic) pic.twitter.com/KyWIyQG60P