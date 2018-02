UPSC Civil Services Prelims Exams 2018: आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द करें आवेदन

नई दिल्ली: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित किए जाने वाले सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख करीब है. इस परीक्षा के तहत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की सेवा के लिए कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाता है. यूपीएससी ने फरवरी के पहले हफ्ते में ही सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनीरी एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरु कर दी थी. ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 6 मार्च है. कैंडिडेट्स 6 मार्च (मंगलवार) से पहले यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (आईएफएस) का एग्जाम भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के जरिए आयोजित किया जा रहा है. ऐसे में कैंडिडेट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का फार्म भरते वक्त आईएफएस के विकल्प का चुनाव करना ना भूलें.

ऐसे करें UPSC Civil Services Prelims Exams 2018 के लिए ऑनलाइऩ आवेदन:

यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

वहां मौजूद ‘Online Application for Various Examinations of UPSC’ क्लिक करें.

क्लिक करते ही नया विंडो खुलेगा, नए विंडो में ‘Part I Registration for Civil Services (Preliminary) Examination’ के विकल्प पर क्लिक करें.

कैंडिडेट्स पहले पार्ट I के फार्म को भरें और उनके बाद पार्ट II का फार्म भरें. दोनों फार्म भरना अनिवार्य है. पार्ट I आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है. यहां कैंडिडेट्स को अपनी मूल जानकारी और कांटेक्ट डिटेल्स देनी होगी. पार्ट II में कई सारी जानकारी विस्तार से देनी होगी. कैंडिडेटस याद रखें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 6 मार्च शाम 6 बजे तक है. कमीशन 6 मार्च शाम 6 बजे के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगा.