उत्तराखंड: त्रिवेंन्द्र सिंह रावत सरकार ने 8 महीने में 68 लाख रुपये चाय नाश्ते पर लुटाए

देहरादून: शहंशाहों के दौर में शाही खर्चों के किस्से और कहानियों से हमारा समाज भरा पड़ा है, लेकिन अब इस दौर में उसे हकीकत के करीब लाते दिख रही है उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार. इस सरकार ने अपने मेहमानों को चाय पानी कराने में सरकारी खजाने से 68 लाख से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया है. सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है कि त्रिवेन्द्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से मेहमानों के चाय-नाश्ते पर सरकारी खजाने से ये मोटी रकम खर्च की गई.

आरटीआई के जवाब के मुताबिक त्रिवेन्द्र सिंह रावत सरकार ने ये खर्चे 18 मार्च 2017 से 19 दिसंबर 2017 के बीच किए हैं.

बीजेपी के त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री का पद संभाला था.

