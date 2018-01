दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कोहरे के कारण 18 ट्रेनें रद्द, 17 उड़ानों में देरी

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिल्ली-एनसीआर कोहरे की चादर में लिपट गया है. विजिबिलिटी जीरो तक हो गई है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है. ठंड को देखते हुए गाजियाबाद में डीएम ने 10 जनवरी तक आठवीं तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है.

दिल्ली से आने औऱ जाने वाली 18 ट्रेनें रद्द

कोहरे की वजह से दिल्ली से आने औऱ जाने वाली 18 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, वहीं 62 ट्रेन देरी से चल रही है और 20 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है. वहीं, उड़ानों पर भी कोहरे का बुरा असर देखने को मिल रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट पर 17 उड़ानों में देरी होने की खबर है.



62 trains in #Delhi delayed, 20 rescheduled and 18 cancelled due to low visibility as fog continues to grip the region: #Visuals from India Gate pic.twitter.com/rKJ7R6WlDf