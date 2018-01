अपनी उनकी बात: कथाकार उदय प्रकाश से गौतम सान्याल की बातचीत

अपनी उनकी बात

उदय प्रकाश

(कथाकार उदय प्रकाश से गौतम सान्याल की बातचीत)

कमरा कत्थई, जामुनी और तांबई रंग में तैर रहा था. कत्थई शेड्स का अंधड़ जैसे इस कमरे को खरोंचकर निकल गया था. जख्म इतने जीवंत थे कि फूलों की तरह सूंघे जा सकते थे. खरोंच की दरारों से टपकी हुई कत्थई बूंदें सहरकर खिली हुई थीं, जैसे कोई अचीन्हा दुर्लभ-सा ऑर्किड हो. मुझे अचानक लगा कि मैं विकास भट्टाचार्य की किसी पेंटिंग में प्रवेश कर गया हूँ और यहां से निकल नहीं पाया तो बाकी जिंदगी मुझे कत्थई-जामुनी और तांबई रंगों के सहारे गुजारनी होगी.

इस कमरे की दीवारें दादी (छप्पन तोले का करधन) की देह की भाँति झुर्रियोंदार हो गई थीं जो कभी चटख कत्थई थीं और अब टोना उलट जाने के कारण तांबई दिखाई देती थीं. उधर, उस कोने में एक सफेदपोश कंप्यूटर था जिस पर ‘की बोर्ड’ की कतारबद्ध चींटियाँ गुम थीं और जो अजन्ता की गुफाओं में पहली बार आए हुए किसी पर्यटक की भांति हतवाक खड़ा था. इस कमरे से आकाश नहीं दिखता था, आकाश ही कभी-कभार झांक लेता था उत्तर से. अतएव यहां आसमानी या नीले रंग का प्रतिशत लेशमात्रा था. कमरे के परले कोने पर एक बेढब-सी घड़ी थी जो वर्षों से यहीं पड़ी निरन्तर टिकटिक चल रही थी और जो थोड़ी देर के लिए किसी कविता से (दिल्ली की एक लड़की जिससे मैंने प्यार किया) अभी-अभी टहलकर आई थी और हांफ रही थी.

यहां से वहां तक बड़े जतन से संजोई गई हर कलाकृति के पीछे मौत घात लगाए बैठी थी. चीते की तरह या उस बड़ी-सी धूसर चट्टान की तरह जो सदियों से तीव्र ढलान पर लुढ़कने को थिर-ठहरी होती हैया झरने के किनारे की उन तितलियों की तरह जो किसी भीगी शिला पर थिर-ठहरीं हौले से अपने पंख खोलकर जोड़ लेती थीं. बहुत ध्यान से सुनने पर एक झुप्प-धुप्प की आवाज सधे हुए अंतराल में सुनाई देती थीमुझे लगा कि छप्पन तोले के करधन के पिता जमीन खोदते हुए चले आ रहे हैं.

मैंने उस कमरे को छेड़ा नहीं, बूझना चाहा और ऐसा मैंने बड़ी चतुराई से किया प्रिय पाठकोंक्योंकि मुझे पता था कि अनर्थक छेड़छाड़ से तितलियां उड़ जाएँगी, कत्थई-तांबई रंगरेलियां सिमटकर तस्वीर हो जाएँगी, कुदाल लिए पिता के उद्धत हाथ फ्रीज हो जाएंगे और गहरी ढलान के कंगूरे पर खड़े दूर वाष्पाकूल चिनारों के पीछे के सूरज के प्रति मेरी गुहार कि‘होऽऽऽ ओ उदऽय’ की प्रतिध्वनियों की आखिरी लय तरंग इस कमरे के कुहासे में गुम हो जाएगी. या जीवन बीमा निगम की उस एंबुलेंस की भाँति, पथराई हथेली के घेरे में वह मद्धिम लौ बुक्क से बुझ जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा.

हर सुंदरता के पीछे मौत छुपी होती है, या मौत ही हर चीज को सुंदर बना देती है? जो कीड़े या मशरूम सबसे सुंदर, रंग-बिरंगे या सबसे चटख होते हैं, उनमें विष क्यों होता है? बेतरतीब चित्तियों वाली कत्थई छतरी को दिखाते हुए पूछा था. पुरुष बन रहे उस लड़के ने उस लड़की से, जो शहर से किसी पर्यटक की भांति उस लड़के की ‘अपनी दुनिया’ में थोड़े क्षणों के लिए टहलने आई थी, जिसे मगर तेज प्यास लगी थी और जल्द से जल्द वापस उस छोटे से सुरक्षित रेलवे स्टेशन पर पहुंचाना चाहती थी जहां कि पानी का नलका था.

तभी समकालीन लेखक का हस्तक्षेप हुआ और जैसे ही उसने स्मृति में प्रवेश कियादृश्य पथराकर छवि हो गए. मौत. वह सोनकीड़ा तेज धूप में काला पड़ गया. मौत. अपनी चिरंतन अंतःप्रकृति की पहचान के अभियान को निकले और नर तथा नारी बन रहे दो शैशव कथा (छतरियाँ) बन गए, गाथा न बन सके. मौत. मौत. समकालीन उँगलियों के पोरों से छेड़खानी करते ही सुदूर का अतीत पास छिटककर चला आया, व्यतीत बने न रह सका. मौत. मौत. मौत. ‘तिरिछ’ हो कि ‘सहायक’, ‘नेलकटर’, ‘छतरियाँ’, ‘पालगोमरा’ हो कि ‘आत्मकथ्य’ये सब मौत को लिखना नहीं था, निरंतर मौत हुए जाना था.

प्यार नहीं मरता, प्यार मार देता है जीवन भर के लिए. प्यार करने का अर्थ रचना करना होता है और रचना करने का अर्थ मर जाना होता है. प्यार तब सबसे प्यारा होता है जब वह मौत से आप्लूत होता है.

तो उस लड़के को...क्षमा करें प्रिय पाठकों, इस व्यक्ति को घेरे हुए मौत का एक दुर्भेद्य किला था, जिसमें प्रवेश पाना मुश्किल था. उस व्यक्ति ने...क्षमा करें, उस लेखक ने अपने आत्मकथ्य में लिखा था‘यानी मृत्यु, रचना की पूर्व शर्त है. मृत्यु के बाद ही रचना संभव है. इसीलिए रोलां बार्थ लेखन को मृत्योपरांत गतिविधि (पोस्थुमस एक्टिविटी) ही मानता है. अगर क्रौंच-युग्म के वध के साथ उस करुणा के आघात से वाल्मीकि मरे नहीं होते, तो संसार की किसी भाषा में कदाचित कविता संभव नहीं होती.’

यही नहीं इस लेखक ने ये भी लिखा है कि मृत्यु-चेतना, विचार और इंद्रियों को अभिभूत कर देने वाली एक गंभीर, अनिवार्य उपस्थिति है. इससे टकराया जा सकता है मगर इसे टाला नहीं जा सकता, इसे ह्युमेराइज नहीं किया जा सकता. चैपलिन ने भी इसे ह्युमेराइज नहीं किया था बल्कि वह स्वयं मृत्यु के प्रतिकार की खूबसूरत मुस्कान ही था. इसने अंततः लिखा है कि कैंसर और मृत्यु के आसन्न आगमन को अतिक्रमित करने का या उससे टकराने की इच्छाएँ ही उसकी कविताओं और कहानियों की मूलभूत उत्प्रेरणा हैं.

सच तो ये है प्रिय पाठकों कि मौत के उस दुर्भेद्य किले को मैं भेद नहीं पा रहा था. मुझे पता था कि मुझसे भी पहले कई लोग किले के बाहर ही बाहर से झुँझलाकर लौट गए थे.

वह किला, जैसे किसी दुःस्वप्न के भीतर था. तिरिछ के पिता की तरह. वह किला तेज प्यास की भीतरी साँसों से घिरा हुआ था और मायावी था. और वह किला कहीं स्थित भी नहीं था जहाँ जाया जा सके. कभी वह किसी पेंटिंग में सुदूर कैद हो जाता और असंख्य अकथ रंगों के बीच झिलमिलाता तो कभी सामने, बिल्कुल दो गज सामने फन उठाए किसी साँप की आँखों में बस जाता.

मैं काफ्का के नायक ‘के’ (द कैसेल) की तरह बाहर से डायल भी करता तो कोई फायदा नहीं होता. अव्वल तो इससे पहले से ही लिख रहा था‘जब मैं इधर से रिसीवर रख दूँगा तो उधर से चाहे जितना हैलो-हैलो कीजिए, कोई आवाज इधर से नहीं आएगी’ (आत्मकथ्य) या मुझेऐसी भाषा के कुछेक शब्द सुनाई देते जिसका ठीक-ठाक अर्थ मुझे मालूम न होता. मुझे किसी दूरागत झरने की कलकल ध्वनि सुनाई देती या विजन कब्रिस्तान पर के सूखे पत्तों पर हवाओं की पदचाप जैसी याया घोंसलों से चुनचुनाती नन्हे चूजों की अवाक् दृष्टि सीतो, मैं इसका क्या अर्थ निकालता? मैं बाहर से इस किले में पत्थर भी फेंकता तो उन ऊलजलूल विविक्त मगर गहन गुंबदों में से कोई धुप्प् की हलचल भी वापस नहीं आती, जो मुझे मेरे पत्थर का हश्र और पता बता दे.

फिर, अचानक मुझे खयाल आया कि हर दुःस्वप्न में कोई न कोई दरार, सूराख या सुरंग तो होती ही है. (वर्ना तिरिछ के पिता दिखे कैसे?) वर्ना वे हमें दिखाई क्यों देते हैंवह हमें इतना खींचती क्यों है? याद आया कि इस लेखक ने भी लिखा है‘यानी सृजनात्मकताएँ, एक अर्थ में मृत्यु का ही प्रतिकार हैं. मृत्यु के पार जाने की, मृत्यु को लाँघने की गहरी मानवीय कोशिशें.’ अंततः उसने बोर्खेज को कोट करते हुए लिखा है‘अनिद्रा से घबड़ाकर और ऊबकर एक व्यक्ति ने अपनी खोपड़ी से पिस्तौल सटाकर अपने मस्तिष्क को उड़ा दिया. वह आदमी तो मर गया, लेकिन इसके बावजूद वह सो नहीं पाया. पिस्तौल की गोली से उड़ाए गए उस मस्तिष्क के अंश में वह बेचैन इंसॉमनिया हमेशा के लिए अमर हो गई.’

और मुझे दरार दिख गई! मैंने किसी फरार-कवि की डायरी से एक पृष्ठ फाड़ा और उस दरार में खोंस दिया

मेरी आँखों में कुछ है

बचपन की दोपहर की प्यास की तरह

मेरी साँसों में कुछ है

बया के घोंसले या बाज के नाखून की तरह.

मेरे होठों पर गीतों का जलोत

मेरी गोद में अलादीन का दीया

मेरे कंधों पर इतिहास का बेताल

और मैं बर्छी ताने

मौत के सामने खड़ा हूँ

मैं मौत के सीने से

वह निकाल लूँगा

जो मुझे चाहिए.

मुझे प्रवेश मिल गया! शुरू हो गई बातचीत. तो, उस कमरे में असंख्य और अबूझ शिल्प कृतियों के बीच उदयप्रकाश ऐसे बैठे थे मानो तराश दिए गए होंजैसे किसी अभिशप्त यक्ष की खंडित मूर्ति को किसी बहुत पुराने मंदिर से बाहर खदेड़ दिया गया हो. मेरे साथ हरिनारायण (‘कथादेश’ के संपादक) थे जो बीच-बीच में गहरे कूप जल की तरह कुनमुनाते तो थे मगर बोलते कुछ नहीं थेनिःशब्द वीणा की तरह झंकृत होते रहस्यमय मुस्कराते थे.

हम उदयप्रकाश के घर पहुँचे ही थे कि खयाल आयाहम कोई खाली कैसेट तो लाए ही नहीं थे. पलटकर हम नजदीक के बाजार पहुँचे, खोजबीन कर कैसेटें खरीदीं, बातचीत का सिलसिला शुरू किया तो पाया कि टेप ही बिगड़ गया है. उदयप्रकाश का डेक दूसरे कमरे में रखा हुआ था जबकि मेरी जिद थी कि बातचीत उसी कमरे में हो ताकि उन कलाकृतियों की पृष्ठभूमि में मैं उन्हें पूरी नजर परख सकूँ. एक और टेप उदयप्रकाश के पास था जो पहले से ही बिगड़ा हुआ था.

बातचीत बिना टेप के ही शुरू कर दी गई. बीच में, पड़ोस के द्वारिका जी का टेप मँगवाया गया और बाद में दो रेकॉर्डेड कैसेट सुनकर हमने माथा पीट लिया. या तो वह टेप भी बिगड़ा हुआ था या हमारी किस्मत. उसमें से जिन्नाती आवाजें (पीकिंग ऑपेरा के गीत जैसी और साथ में वैलि्ंडग और लेदमशीन जैसी) अधिक आ रही थीं, उदयप्रकाश की कम. हम रात के एक बजे दिलशाद गार्डेन पहुँचे. रास्ते में हरिनारायण खूब अफसोस जाहिर करते रहेइतनी अच्छी बातचीत हुई है, इसकी एक-तिहाई भी साफ-साफ टेप में आ पाती तो गजब का इंटरव्यू बन सकता था, एक दिन और बैठना होगा आदि-आदि. खाना खाने के बाद मैंने हरि दा के टेप से यों ही छेड़खानी की तो वह बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा था! उसमें से फरीदा खानम की आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थीमेरा अज्म इतना बुलंद है कि पराये शोलों का गम नहीं/मुझे खौफ आतिशे-गुल से है/ये कहीं चमन को जला न दे/मेरे हमनफस मेरे हमनवाँ/मुझे दोस्त बनकर दगा न दे!

वह टेप या उदयप्रकाश जब इंटरव्यू के लिए आनाकानी कर रहे थे, तो क्या वे यही कहना चाहते थे? अतएव उस आनकानी की तनिक चर्चा, न चाहते हुए भी करना चाहूँगा प्रिय पाठकोंताकि आप प्रकृत उदयप्रकाश को बूझ सकें, उस मायावी किलेदार को किंचित समझ सकें.

उदयप्रकाश इंटरव्यू के लिए तीन दिनों तक क्या कहा जाए कि टालमटोल ही करते रहे. बार-बार उनके घर फोन किया जाता तो जैसे कोई टेप ही बजताअभी-अभी बाहर निकल गए हैं, कब लौटेंगे कहकर नहीं गए हैं, आप मेसेज दे दीजिए इत्यादि. हरि दा तो लगभग हताश ही हो गएतो इस बार, रहने ही दें? क्या करें? सच कहें तो पहले मन में यही उभरा थाअतिशय रगड़ करै जो कोई, अनल प्रकट चंदन तै होई! लेकिन बाद में, मन में यही आयाजुआरी जानैं अपना दाँव, धूप चुनै तो पावै छाँव!

मेरे मन में मगर रवींद्रनाथ की विख्यात सुपर नेचुरल कहानी ‘क्षुधित पाषाण’ का मायावी चरित्रा मेहेर अली उभर रहा था. वह सात फुटा दानव जो लौकिकता-अलौकिकता की अस्पष्ट विभाजन रेखा से जब-तब उठ आता था और हाथ में लैंप लिए उस भुतहे महल का प्रदक्षिणा करते हुए किसी की तरफ नहीं देखता था और चिल्लाता थातफात् जाओ दूर हटो, सब झूठ है, सब माया है! मुझे इतना करना था कि इस मेहेर अली उदयप्रकाश की उपेक्षा करनी थी, उससे आतंकित नहीं होना था और उसे डॉज करके उस मायावी महल में घुस जाना था.

यहीं ठहरकर अपने अनुभवों को सीधे-सीधे व्यक्त कर देना चाहता हूँ प्रिय पाठको, ताकि आप इस बतकहे के पीछे के अनकहे का जायजा-मजा ले सकें. मुझसे कई-कई रचनाकार अंग्रेजों और मित्रों ने कह रखा था कि उदयप्रकाश परले दर्जे के दांभिक, जटिल, स्वार्थ केंद्रिक, स्व-प्रेमी और अनप्रेडिक्टेबल किस्म के इंसान हैं. ही इज ए हार्ड नट टू क्रेक! वे जो मुझसे कहना चाहते थे, उसे एक रूपक का रूप दे दें तो बात ऐसी बनेगीवह मायावी नट ही है. उसका रोप-ट्रिक विख्यात है. वह अकस्मात् आसमान से रस्सी पैदा कर लेता है और उसी के सहारे चढ़कर आसमान में गुम हो जाता है, फिर वहीं से बोलता है और दिखाई नहीं देता.

मैं निःसंकोच कहता हूं कि मैंने उदयप्रकाश को बिल्कुल इसके विपरीत पाया. कदाचित् वे मित्रा बाहर वाले मेहेर अली उदयप्रकाश से छिटककर विलगे हुए थे और खामख्वाह आतंकित थे. उदय प्रकाश के बारे में मेरे नोट्स बताते हैं : वह बेचैन राग वागेश्वरी ही है, न एक कम, न एक ज्यादा. जिसमें पंचम का निषेध है और जिसकी बड़हत में करुणा ही करुणा हिलोरें लेती है.

वह मृत्यु से पंगा ले चुका है. वह मीडास की तरह अभिशप्त है कि स्वयं को छू नहीं सकताताकि माटी हो सके.

उसका उत्स उसके शेष की गिरफ्त में है और इसे वह जानता है.

वह जब भी किसी लड़की से प्यार करने को होता है तो मौत उसके भीतर खाँसती है. वह किसी को भी बेहद चाहता है मगर प्यार नहीं कर पाता.

एक लुकाछिपी का खेल उसे बेहद प्रिय हैवह दुनिया को बूझ ले मगर दुनिया उसे बूझ नहीं पाए.

उसकी तरह खूब पढ़ लेखक मैंने हिंदी में कम ही देखा है. यह भी कि स्वयं के क्षत-विक्षत को इतना छुपाकर लिखते हुए हिंदी में.

उसकी रोमानी प्रखरता ही उसे स्वतंत्रा बनाए हुए है. उसका क्लासिकल अनमनापन ही उसे बचाए हुए है. उसका अतिरेक ही उसकी वास्तविक संपत्ति है.

उसका एकांत उसे कैद नहीं करता बल्कि सार्विक से मिलाता है.

वह असामान्य का सामान्य द्रष्टा है. उसके सामने कोई समस्या है तो चयन की. वह वैली ऑफ विकल्प में प्रवेश कर चुका है. मैंने गौर से देखा है. उसके हाथ बेहद सुंदर हैंयशोदा या मरियम की तरह. मगर वह एक जलते हुए शिशु को बचा नहीं पाया थाइसलिए वह सदैव, दस्ताने पहने ही दूसरों से हाथ मिलाता है.

मार्च 1975 में, ज्यां लुई एजिन को इंटरव्यू देते हुए मिशेल फुको ने कहा I would like my books to be Mootov coetails, or minefields; I would like them to be self-distructed after use, like five works... कदाचित् उदयप्रकाश भी यही चाहता है...वह चाहता है कि ढर्रे लेखन के हिंदी के इस दौर में, उसकी स्व-विध्वंसात्मक रचनाएँ कृति की शक्ल में नहीं, बारूदी गंध की भाँति अवशिष्ट रहें.

तो, कुल जमा मैंने देखा कि उसके भीतर कोई अजायबघर नहीं था. मैंने उसके भीतर ‘पद गहि कर अँगूठा मेलत’ खेलते एक शिशु को देखा जो अपनी ही किलकारियों से पल भर को आतंकित हो चुप हो जाता, पुनः खेलने लगता. मैंने उस शिशु के पास ही दाँतों में चुरुट दबाए रिटायर्ड और संतुष्ट ईश्वर को देखा जो आराम कुर्सी पर आँखें मूँदे बैठा था. बरामदे पर, सीतापुर-शहडोल से उठ आया कोई टिरी नाई था जो बेहद ईमानदार होने के कारण बेहद दुखी था और जो जीवन के सुख-दुख के स्पर्शों के साथ-साथ लिटमस पेपर की तरह रंग बदलता था. बरामदे के सामने, नीम के नीचे कोई कालीन का बिसाती था जो बेहद थका हुआ था और कालीन के बंडल पर सर रखकर सो गया था. बरामदे के दूसरे कोने पर, एक उच्चस्तरीय चित्राकार था जिसके सामने का कैनवस मगर खाली था और जो पास की कत्थई दीवार पर नाखून के खरोंचों से बरबस एक नेलकटर की आकृति उभार रहा था.

मैं सच कहता हूँ कि वह रामगोपाल ही था जिसे अनर्थक लोगों ने पालगोमरा समझ लिया.

मैं : ये...हरिनारायण जी! ये अनेक दिनों से इस जतन में थे कि ‘कथादेश’ में आप लिखते हुए ही नहीं, बातचीत करते हुए भी नजर आएँ...मैं भी ढेर दिनों से उत्सुक था...आपके बारे में विभ्रांतियों का पर्दाफाश करते हुए मैं भी एक सहज, महज और प्रकृत उदयप्रकाश की खोज में निकलना चाहता था...आप सहयात्राी बनें, तो बात बन सकती है.

उदय प्रकाश : (चिंतामग्न) यानी मेरी खोज में मैं भी निकलूँ आपके साथ? (अचानक) देखिए-देखिए सान्याल जी, आपका शिशु वाला मुखौटा उतर रहा है! इस बातचीत के पीछे का क्रिटिकल ट्रैप मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है...(सोचकर) शिशु होने की बात तो दूर, शिशु बने रहना भी इतना आसान नहीं है सान्याल जी!

