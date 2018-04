'मेरा बिना कोई विश्व कप मुमकिन नहीं': ज़्लाटान इब्राहिमोविच

कुछ हफ्तों से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ला गैलेक्सी स्टार इंटरनेशनल रिटायरमेंट से पहले रशिया में होने वाले फाइनल के लिए जाएंगे. जहां स्वीडन 18 जून से दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरूआत करने जा रहा है.

इब्राहिमोविच ने पिछले हफ्ते ट्वीट किया था कि टूर्नामेंट में उनके जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा थीं, एमएलएस की तरफ बढ़ते समय उन्होंने तीन गोल दागकर ये विश्वास दिला दिया की वो पूरी तरह चोट से उभर चुके हैं. जो उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए लगी थी जिससे उनका पूरा दूसरा सीज़न खराब हो गया था.



The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018