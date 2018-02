मैच के दौरान मनीष पांडे को धोनी ने दी गाली अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं ऐसा

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने रंग में दिखे. धोनी ने ताबड़तोड़ अर्द्धशतकीय पारी खेल कर फॉर्म में वापसी के संकेत दे दिए हैं. धोनी ने 28 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे लेकिन अपनी बल्लेबाजी के दौरान धोनी कुछ ऐसा कर गए जिसकी वजह से वे सुर्खियों में आ गए हैं.

दरअसल बल्लेबाजी के दौरान अपने शांत व्यवहार और संयम भरे चरित्र के लिए पहचाने जाने वाले माही मुकाबले में अपना आपा खो बैठे.

भारतीय पारी के 20वें ओवर के दौरान धोनी और मनीष पांडे सधे हुए अंदाज़ में बल्लेबाजी कर रहे थे. स्ट्राइक धोनी के पास थी. इसके बाद धोनी ने पांडे को इशारा किया लेकिन पांडे ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया. फिर क्या था, धोनी ने अपना आपा खो दिया और मनीष पांडे को गाली दे डाली.

यह सब कुछ स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया. इसके बाद धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह की बातें लिख रहे हैं.

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, 'सच में क्या ये आप हैं'

एक यूजर ने लिखा, 'कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पारी के सार्वधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.'

Doesn't matter if you are highest scorer of the innings, the moment you don't trust Dhoni's call for a couple. You deserve this. #DilSeCaptain pic.twitter.com/MueXxa68s7