टीम इंडिया को मिली जीत, अमिताभ को मांगनी पड़ी दिनेश कार्तिक से माफी

नई दिल्ली/कोलंबो: दिनेश कार्तिक (29 रन, 8 गेंद, 2 चौके, 3 छक्के) की आतिशी पारी के दम पर भारत ने रविवार को खेले गए निदास ट्रॉफी के फाइनल मैच में बांग्लादेश को चार विकेट से हरा दिया. भारत को अंतिम गेंद पर जीत के लिए पांच रन चाहिए थे और कार्तिक ने मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाते हुए भारत को यादगार जीत दिलाई.

कार्तिक जिस समय बल्लेबाजी के लिए आए थे, उस समय भारत बेहद मुश्किल स्थिति में था लेकिन इस अनुभवी खिलाड़ी ने संयम बनाए रखते हुए बेहतरीन शॉट्स खेले और भारत को 167 रनों के स्कोर तक छह विकेट के नुकसान पर ही पहुंचा दिया.

टीम इंडिया की इस जीत और दिनेश कार्तिक के शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें देशभर से बधाइयों का तांता लग गया. इस खुशी में बॉलीवुड के दिग्गज अमिताभ बच्चन ने भी ट्विटर पर कार्तिक और टीम इंडिया के लिए बधाई संदेश लिखा. लेकिन वो एक चूक कर गए. जिसकी वजह से उन्हें टीम इंडिया की जीत के हीरो दिनेश कार्तिक से माफी भी मांगनी पड़ी.

अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, 'शानदार मैच भारत को 2 ओवर में जीत के लिए 24 रन की जरूरत थी और कार्तिक ने कमाल की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, टीम को बहुत-बहुत बधाई.' दरअसल भारत को आखिरी के 2 ओवरों में 24 नहीं बल्कि 34 रनों की दरकार थी.

T 2747 - INDIA WINS !! T20 in the TRI championship VS BanglaDesh .. what a thriller .. BD had us on the ropes .. and Dinesh Kartik, you beauty .. a brilliant knock .. 24 needed in last 2 overs .. 5 runs and 1 ball left and he hits a 6 ! INCREDIBLE ! CONGRATULATIONS !! pic.twitter.com/je0WyaWzpe