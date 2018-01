एशेज: ख्वाजा के साथ बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई बढ़त

सिडनी टेस्ट का तीसरा दिन: लंबे समय से बेहतरीन पारी का इंतजार कर रहे उस्मान ख्वाजा ने नए साल की शानदार शुरुआत की है. एशेज के पांचवे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन ख्वाजा ने 171 रनों की यादगार पारी खेलते हुए टीम को इंग्लैंड पर मजबूत बढ़त दिला दी है.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को जब दिन का खेल खत्म हुआ उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर 133 रनों की बढ़त ले ली थी. ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट के नुकसान पर 479 रन बना लिए हैं. स्टम्प्स के समय शॉन मार्श 98 और मिशेल मार्श 63 रन बनाकर खेल रहे हैं. हालाकी कप्तान स्टीवन स्मिथ सीरीज में एक और शतक से चूक गए. स्मिथ 83 रन बनाकर आउट हुए.

इस जोड़ी ने शनिवार की शुरुआत अपने दूसरे दिन के स्कोर दो विकेट के नुकसान पर 193 रनों से की. 91 रन पर नाबाद लौटने वाले ख्वाजा ने अपना शतक पूरा किया. उन्होंने स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 188 रनों की साझेदारी निभाई.

ख्वाजा 381 गेंदों पर 18 चौके और एक छक्का मारने के बाद लेग स्पिनरन मेसन क्रेन की गेंद पर विकेटकीपर जॉनी बेयर्सटो के हाथों स्टम्पिंग कर दिए गए. ख्वाजा 375 के कुल स्कोर पर आउट हुए.

A moment to remember for Mason Crane as he picks up his maiden Test wicket!



A brilliant knock from Khawaja #Ashes pic.twitter.com/NNpTc1qPwu