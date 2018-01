एशेज: शतक से चूके रूट, ऑस्ट्रेलिया ने की वापसी

सिडनी: इंग्लैंड के कप्तान जो रूट एक बार फिर सीरीज का पहला शतक जड़ने से चूक गए जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पांचवें और अंतिम एशेज क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन अंतिम लम्हों में दो विकेट चटकाकर वापसी की.

मिशेल स्टार्क (63 रन एक विकेट) की गेंद पर मिशेल मार्श ने रूट (83) का शानदार कैच लपका जबकि अगले और दिन के अंतिम ओवर में जॉनी बेयरस्टॉ (05) भी जोश हेजलवुड (47 रन पर दो विकेट) की गेंद पर विकेटकीपर टिम पेन को कैच दे बैठे जिससे टीम का स्कोर पांच विकेट पर 233 रन हो गया.

दिन का खेल खत्म होने पर डेविड मलान 55 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे. मलान ने सीरीज में चौथा अर्द्धशतक जड़ने वाले कप्तान रूट के साथ उस समय चौथे विकेट के लिए 133 रन जोड़े जब टीम 95 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी. मलान हालांकि भाग्यशाली भी रहे जब विरोधी कप्तान स्टीव स्मिथ ने 34 रन के निजी स्कोर पर ऑफ स्पिनर नाथन लियोन की गेंद पर उनका कैच टपकाया. उन्होंने 160 गेंद की अपनी पारी में अब तक पांच चौके जड़े हैं.

