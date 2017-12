26 गेंदों में शतक लगाकर लिया अपने एक ओवर में दिए छह छक्कों का बदला

नई दिल्ली: बीती रात भारत और श्रीलंका के बीच एक लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जिसका अपना रोमांच था. लेकिन पाकिस्तान में हाल ही में एक ऐसा चैरिटी मैच हुआ जिसमें चौकों और छक्कों की झड़ी लग गई. जी हां, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी फाउंडेशन चैरिटी मैच खेले जा रहे हैं. जिसमें एक मुकाबला 10-10 ओवर का है. इसी मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के स्टार क्रिकेटर बाबर आज़म और शोएब मलिक ने अपने बल्ले का जमकर जलवा दिखाया.

इतना ही नहीं, ये दोनों अलग-अलग टीम से खेले और एक दूसरे से बदला लेते हुए रनों की आतिशबाजी कर दी.

शोएब ने लगाए एक ओवर में छह छक्के:

हुआ कुछ यूं कि शोएब मलिक (SAF) रेड टीम से खेल रहे थे. स्कोरबोर्ड पर टीम का स्कोर था 6 ओवर में 104 रन. तभी शोएब मलिक बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने बाबर आज़म के एक ही ओवर में ऐसी आतिशी बल्लेबाज़ी की कि विरोधी टीम पस्त हो गई. मलिक ने एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ दिए और 10 ओवरों में टीम का स्कोर 202 रनों तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया.

Shoaib Malik smashes 6 sixes in an over off the bowling of Babar Azam in the Shahid Afridi Foundation charity match in Faisalabad #Cricket pic.twitter.com/lV1b4s4cfY