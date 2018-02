गेंदबाज के सिर से टकराकर बाउंड्री पार गई गेंद, जानें क्या हुआ गेंदबाज का हाल

क्रिकेट के मैदान पर ऐसा आपने पहले शायद ही कभी देखा हो कि गेंद सिर पर लगने के बाद छह रनों के लिए चली जाए. इतना ही नहीं इस करारे शॉट को सिर पर खाने के बाद भी गेंदबाज पूरी तरह सुरक्षित रहा. ये वाक्या देखने को मिला न्यूजीलैंड के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में. जहां ऑकलैंड के बल्लेबाज जीत रावल ने कैंटरबरी के कप्तान एंड्रू एलिस की गेंद पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि गेंद एलिस के सिर से टकराते हुए बॉउंड्री के पार चली गई.

न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा बाद में जारी बयान में कहा गया कि कप्तान एलिस पूरी तरह से ठीक हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई. ये घटना हुई ऑक्लैंड की पारी के 19वें ओवर में. फाइनल मुकाबले में ऑक्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. एलिस जब पहली बार गेंदबाजी करने आए तो जीत रावल ने उनके ओवर में लगातार छक्के लगाए. ओवर का दूसरा छक्का बेहद ही खतरनाक तरीके से रावल के बल्ले से निकला.

लॉफटेड स्ट्रेट ड्राइव की कोशिश में रावल ने जोरदार शॉट गेंदबाज की ओर खेला. एलिस फॉलोथ्रू में कुछ समझ पाते तब तक गेंद उनकि सिर से टकरा चुकी थी. शॉट इतना करारा था कि सिर से टकराने के बाद मिड ऑन के ऊपर से छह रनों के लिए चली गई. अंपायर ने पहले बाउंड्री का इशारा किया लेकिन बाद में उन्हें अपने निर्णय को बदलना पड़ा.

Ol' Jeets used Andy's head as a ramp today. Don't worry, nobody died. #FordTrophy https://t.co/g2EsYaYifJ