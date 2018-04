बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद कैलिस ने केकेआर से की खास अपील

दिग्गज ऑलराउंडर जैक कैलिस ने कहा कि साउथ अफ्रीका में हाल में हुई बॉल टेम्परिंग की घटना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए ‘आंखें खोलने वाली’ थी.



कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच कैलिस ने 11 वें सीजन से पहले टीम की जर्सी और टीम के सदस्यों को पेश करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के इतर कहा, ‘‘पिछले कुछ दिनों में जो हुआ पर उस पर काफी चर्चा हुई. इसने संभवत: सभी लोगों का काफी समय ले लिया.’’



उन्होंने कहा, ‘‘इसने दुनिया भर के खिलाड़ियों को जागरूक किया कि आप जो भी करते हो उसे लेकर सतर्क रहना चाहिए. इसलिए मैं कहूंगा कि यह आंखें खोलने वाला बड़ा मामला होगा.’’



क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को एक साल जबकि कैमरन बेनक्राफ्ट को नौ महीने के लिए बैन किया है. इन तीनों ने तीसरे टेस्ट में गेंद से छेड़छाड़ की बात स्वीकार की थी.



स्मिथ और वार्नर के इस साल आईपीएल में खेलने पर भी बैन लगा है.



केकेआर के मुख्य कोच ने अपनी टीम से कड़ा लेकिन पाक साफ प्रदर्शन करने की अपील की.



उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस घटना के बारे में काफी कुछ और नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी के लिए आंखें खोलने वाला है. इस मैच के बाद यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम सही भावना और सही तरीके से खेलें.’’

You've been asking for it and it's finally here! 😉

Here's a sneak-peek at our official jersey for #IPL2018! 🤩



More details soon...#KKRHaiTaiyaar #KorboLorboJeetbo pic.twitter.com/1vQJMjswSj