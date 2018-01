BLIND CWC: रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत फिर बना चैंपियन

Blind Cricket World Cup 2018 Final: सुनील रमेश के शानदार 93 रनों की बदौलत भारत ने रोमांचक फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को दो विकेट से हराकर ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया. भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने बदर मुनीर के 57 रन, रियासत खान के 48 रन और कप्तान निसार अली के 47 रन के उपयोगी योगदान से 40 ओवर में 308 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

इसके बाद भारतीय टीम ने रमेश की बेहतरीन पारी के बूते यह लक्ष्य आठ गेंद पहले हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन में इसी प्रतिद्वंद्वी को हराकर 2014 में खिताब जीता था.

पाकिस्तान ने हालांकि अंत में लगातार तीन विकेट झटककर दबाव बना लिया था और भारत को थोड़ी परेशानी हुई लेकिन एक वाइड गेंद के बाउंड्री पर पहुंचने से पलड़ा भारतीय टीम की ओर झुक गया.

भारत ने 13 जनवरी को ग्रुप राउंड में भी पाकिस्तान को पस्त किया था. गत चैम्पियन ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को सात विकेट से मात दी थी.

भारतीय टीम के लिए बधाईयों का तांता शुरू हो गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी उपलब्धि के लिए भारतीय टीम को बधाई दी.

मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘हमारी क्रिकेट टीम को 2018 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीतने के लिए बधाई. उन्होंने देश को गौरवान्वित किया तथा अपने खेल और शानदार रवैये से प्रत्येक भारतीय को प्रेरित किया. सही मायने में चैम्पियन.’’

Congratulations to our cricket team for winning the 2018 Blind Cricket World Cup! They make the nation proud and inspire every Indian with their game as well as phenomenal attitude. True champions!